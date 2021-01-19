Первое занятие "Школы реставратора" состоится 23 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В субботу, 23 января, состоится первое занятие "Школы реставратора" Мосгорнаследия, сообщили в их пресс-службе.

"Уже третий год действует совместная программа дополнительного образования департамента культурного наследия Москвы и колледжа ГБПОУ "26 КАДР" "Школа реставратора". Уже сегодня можно записаться на занятия. Стать участниками могут учащиеся образовательных организаций столицы от 11 до 18 лет", – говорится в сообщении.

В ходе освоения программы участники познакомятся с объектами культурного наследия столицы, научатся работать с инструментами. Кроме того, им покажут, как обращаться с материалами, которые используются для реставрации различных объектов.

"Ученики будут знакомиться с работами мастеров, посещать мастерские. В процессе ребята сильнее погрузятся в творческую деятельность, определятся с выбором дальнейшей профессии", – рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

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