Первое занятие "Школы реставратора" состоится 23 января

18:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В субботу, 23 января, состоится первое занятие "Школы реставратора" Мосгорнаследия, сообщили в их пресс-службе.
"Уже третий год действует совместная программа дополнительного образования департамента культурного наследия Москвы и колледжа ГБПОУ "26 КАДР" "Школа реставратора". Уже сегодня можно записаться на занятия. Стать участниками могут учащиеся образовательных организаций столицы от 11 до 18 лет", – говорится в сообщении.
В ходе освоения программы участники познакомятся с объектами культурного наследия столицы, научатся работать с инструментами. Кроме того, им покажут, как обращаться с материалами, которые используются для реставрации различных объектов.
"Ученики будут знакомиться с работами мастеров, посещать мастерские. В процессе ребята сильнее погрузятся в творческую деятельность, определятся с выбором дальнейшей профессии", – рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
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