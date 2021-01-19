Для московских школьников запустили проект по подготовке к экзаменам

10:24
Фото: depositphotos/jordache
Московский центр качества образования (МЦКО) совместно с Московским образовательным телеканалом запустили телепроект для учащихся по подготовке к экзаменам. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
"Сейчас, когда школьники вернулись к очному формату обучения, мы стараемся сделать все возможное, чтобы им было легче влиться в учебный процесс в старом режиме. Одной из основных задач сейчас является оказать ученикам поддержку в изучении тем, вызывающих затруднения, а выпускникам – в подготовке к государственной итоговой аттестации", – рассказала Ракова.
Она подчеркнула, что для 9-х и 11-х классов стартовала еженедельная программа "Субботы московского выпускника", во время которой эксперты МЦКО в прямом эфире mosobr.tv разбирают задания ЕГЭ и ОГЭ, а также консультируют учащихся по различным образовательным вопросам.
Школьники могут заранее выбрать тему для обсуждения с экспертами. Для этого нужно принять участие в голосовании, которое будет проходить каждую неделю с понедельника по среду. Подробную информацию можно узнать на сайте МЦКО.
Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о запуске "Навигатора ГИА" для подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. Он подчеркнул, что опубликованные в навигаторе материалы будут полезны при работе в классе, а также во время дистанционной и самостоятельной подготовки.
ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля
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