В России предложили ввести в школах киноуроки

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"Единая Россия" выступила с предложением ввести в школах киноуроки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заявление пресс-службы партии.

"Учащимся будут показывать короткометражные фильмы, которые помогут развитию их личности, воспитанию патриотизма и гражданственности", – уточнили в политической организации.

Проект стартует во всех регионах России в феврале. Первый из уроков приурочат ко Дню защитника Отечества.

Как заявила координатор проекта "Новая школа", депутат Госдумы Алена Аршинова, киноуроки отвечают современным требованиям и "соответствует интересам современных детей". В новых условиях визуальный контент необходим, считает она.

Киноуроки разрабатываются при участии Центра развития интеллектуальных и творческих способностей "Интелрост". Всего их будет создано 99, готовы порядка трети короткометражных фильмов.

Ранее Институт прогрессивного образования предложил научить госслужащих в сфере образования пользоваться современными приложениями для молодежи – например, TikTok. Речь идет о ежегодных курсах "Тренды цифровой молодежной среды".

