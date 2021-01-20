Столичных школьников приглашают принять участие в отборочном этапе олимпиады "Курчатов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские школьники могут принять участие в отборочном этапе олимпиады "Курчатов". Задания по математике составлены для учащихся 6–11-х классов, по физике – для 7–11-х классов, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Отборочный этап продлится до 14 февраля. У школьников будет 24 часа на отправку ответов. Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на сайте.

С помощью олимпиады "Курчатов" выявляются творческие способности учащихся и их интерес к науке. Талантливым детям оказывается поддержка. Победители и призеры финала могут получить льготы при поступлении в вузы.

Ранее стало известно, что более 30 тысяч москвичей приглашены для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников.