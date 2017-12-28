Собянин распорядился оказать содействие в похоронах Владимира Шаинского

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин отдал распоряжение о содействии в похоронах композитора Владимира Шаинского. Об этом градоначальник написал на своей странице в Twitter.

"Распорядился оказать всемерное содействие в похоронах Владимира Шаинского. Великий композитор достоин особых почестей во время проводов в последний путь", – написал мэр.

О смерти композитора Владимира Шаинского сообщили 26 декабря. Он ушел из жизни в возрасте 92 лет. Отмечалось, что композитора кремируют и похоронят в США после 10 января. Позднее стало известно, что похороны состоятся в столице на Троекуровском кладбище.

Музыка Владимира Шаинского звучит в более чем 40 мультфильмах и кино для детей. Ему принадлежат такие известные композиции как "Голубой вагон", "Вместе весело шагать", "Антошка", "Чунга-Чанга". Его песни исполняли Людмила Зыкина и Анна Герман, Иосиф Кобзон, Алла Пугачева и Лев Лещенко.