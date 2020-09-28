Собянин утвердил проект пешеходного перехода через Савеловское направление МЖД

28 сентября, 22:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Быстров
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки внеуличного пешеходного перехода через железнодорожные пути Савеловского направления МЖД. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте градоначальника.
"Утвердить проект планировки территории линейного объекта – внеуличный пешеходный переход через железнодорожные пути Савеловского направления Московской железной дороги вблизи дома 7 по Дмитровскому шоссе", – сказано в документе.
Отмечается, что площадь планировки территории составляет 7,8 гектара. Следить за выполнением постановления будет заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Ранее Сергей Собянин утвердил проект планировки территории площадью 0,63 гектара газопровода в Западном административном округе столицы.
Собянин утвердил проект планировки одного из крупнейших ТПУ "Выхино"
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