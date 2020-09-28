Собянин утвердил проект планировки территории газопровода в Ново-Переделкине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин утвердил проект планировки территории газопровода в Западном административном округе столицы. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

"Утвердить проект планировки территории линейного объекта – газопровод низкого, среднего и высокого давления на участке от улицы Чоботовской до 6-й улицы Новые Сады", – говорится в документе.

Площадь планировки территории составляет 0,63 гектара. Контролировать работы на объекте будет заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На прошлой неделе Собянин утвердил проект планировки двух проездов и переулка на юге Москвы. Уточнялось, что данный объект позволит обеспечить дополнительные транспортные связи внутри жилого квартала. Также, по мнению специалистов, улучшится транспортная ситуация развивающейся жилой застройки.

Ранее Собянин утвердил проект планировки транспортно-пересадочного узла "Выхино". Он объединяет в себе метро, наземный транспорт, пригородные электрички и экспрессы.

Также мэр подписал проект подземного перехода в Щербинке. По мнению специалистов, новый объект позволит пешеходам комфортно и безопасно пересекать железнодорожные пути.