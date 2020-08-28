Московская система образования показала высокий уровень подготовки к работе в пандемию

12:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Московская система образования продемонстрировала высокий уровень подготовленности к условиям работы в период пандемии коронавируса, сообщил Сергей Собянин в ходе городского открытого августовского педагогического совета.
"Я общался со своими коллегами из других стран, специалистами в области образования в регионах. И вы знаете, у меня сложилось впечатление, что московская система образования оказалась наиболее подготовленной к этим вызовам", – сказал мэр.
По его словам, речь идет и о технологической базе, и в целом об информационных системах города, городском интернете, который, как подчеркнул мэр, доходит практически до каждого дома в Москве.
"Это и "Московская электронная школа" с ее электронной библиотекой, с электронным дневником, с навыками работы с компьютером, с информационными технологиями, по которым московские учителя вообще считаются одними из самых лучших в мире", – добавил Собянин.
Как подчеркнул мэр, все перечисленное позволило московской школьной системе быстро перейти на работу в дистанционном формате. Результатом этой работы стали итоги ЕГЭ, отметил Собянин. Он напомнил, что единый госэкзамен в этом году сдали не хуже, чем в прошлом году.
Глава департамента образования и науки Александр Молотков ранее сообщил, что родители московских школьников сами смогут решить, в каком формате будет обучаться их ребенок. Он пояснил, что ресурсы Московской электронной школы позволяют организовать домашнее обучение. Родителям нужно будет уведомить классного руководителя и написать заявление, заключил Молотков.
Масочный и перчаточный режим в образовательных учреждениях станет обязателен для административного персонала, охраны и родителей. Учащиеся смогут носить маски по желанию. Рекомендуют находиться в средствах защиты и учителям.
В школах выяснят, как дистанционное обучение повлияло на знания детей
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