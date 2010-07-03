Собянин открыл детский технопарк в МИРЭА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин открыл уже 16-й в столице детский технопарк, созданный на базе Российского технологического университета (МИРЭА).

"Хотел поблагодарить наших коллег из Российского технологического университета, высокотехнологичные компании, которые участвуют в этом проекте, Samsung, "Яндекс". По сути дела, выстроена новая модель образования: от школы до предпрофессионального образования, поступления в вуз, работы с будущими компаниями-работодателями. На этой площадке созданы все условия для реализации самых интересных технологических проектов, которые бы разрабатывали вместе со специалистами и давали представление о будущей профессии", – сказал мэр столицы.

По его словам, всего в Москве работают уже 16 детских технопарков, в которых занимаются около 100 тысяч человек.

В технопарке площадью 1,8 тысячи квадратных метров смогут бесплатно проходить обучение ученики старших классов. Заведение рассчитано на посещение более пяти тысяч человек в год, одновременно на площадке могут заниматься 60 слушателей.

В разработке программ принимали участие индустриальные партнеры детского технопарка ПАО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" имени Расплетина", АО "Концерн Моринформсистема-АГАТ", ООО "Самсунг Электроникс Рус компани", ФГУП "НПО Техномаш", АО "НПП "Исток" имени Шокина" и АО "НПП "Пульсар".

Детский технопарк МИРЭА предлагает обучение по многим направлениям: IT-технологии, радиоэлектроника, биомедицинские и химические технологии. Для этого там установлено современное оборудование: тренажеры виртуальной реальности, 3D-принтеры, профессиональные микроскопы и другое.

Ключевыми направлениями обучения в детских технопарках являются робототехника, IT, VR/AR, космонавтика, биотехнологии, нанотехнологии, автомоделирование, авиамоделирование, геоинформатика, промдизайн и 3D-технологии. До конца года в городе планируется создать еще три детских технопарка: при РХТУ имени Менделеева, при МГТУ имени Баумана и при РГСУ.

Предприятия – индустриальные партнеры технопарков – могут заключать со школьниками, успешно защитившими свои проекты, "отложенные" трудовые договоры. Они гарантируют ребятам устройство на постоянную работу после окончания колледжа или вуза.

В 2016–2018 годах слушателями детских технопарков стали 80 тысяч учащихся 7–11 классов школ и студентов колледжей. С начала 2019 года слушателями детских технопарков стали 41,3 тысячи школьников и студентов колледжей. В общей сложности выпускниками программ подготовлено более 1 000 проектов.

Ранее сообщалось о планах построить технопарк на Авиамоторной улице на месте склада площадью 12,2 тысячи квадратных метров. Рядом с ним собираются построить еще два корпуса, где разместят центр обработки данных.