В "Сколково" может появиться симуляционный госпиталь

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Генеральный директор Фонда международного медицинского кластера Михаил Югай сообщил, что симуляционный центр на территории "Сколково" планируют расширить до симуляционного госпиталя для обучения врачей. Об этом пишет Агентство "Москва".

По словам Югая, функционал центров ограничен определенными операциями и реанимационными действиями, зато в госпиталях медперсонал и студенты смогут отрабатывать как стандартные повседневные задачи вроде амбулаторного приема, так и критические ситуации, например, перевозку тяжелого больного в операционную.

В обучении будут участвовать роботы, манекены, а также актеры, имитирующие то или иное заболевание.

В мае 2019 года пресс-служба столичного Стройкомплекса сообщила, что площадь медицинских объектов в "Сколково" увеличат до 858 тысяч квадратных метров. Также на территории построят технопарк.