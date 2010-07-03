В столичном районе Лефортове построят технопарк

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Градостроительно-земельная комиссия во главе с Сергеем Собяниным 16 мая приняла решение о создании технопарка на Авиамоторной улице. Проект вынесут на публичные слушания.
Сейчас на месте будущего технопарка стоит склад площадью 12,2 тысячи квадратных метров. Рядом с ним собираются построить еще два корпуса, где разместят центр обработки данных общей площадью 7,3 тысячи квадратных метров.
Ранее ГЗК приняла решение о строительстве ФОКа с бассейном в СВАО. В построенном комплексе смогут заниматься спортом учащиеся близлежащих образовательных учреждений – колледжа дизайна и декоративного искусства МГХПА имени Строганова и школы "Марьина Роща" имени Орлова.
На сегодняшний день в Москве открыты 34 технопарка, в которых работают около двух тысяч резидентов. Вместе они создают инновационный кластер Москвы. Столичные технопарки работают по десяти основным направлениям.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.