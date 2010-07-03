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15:27

В столичном районе Лефортове построят технопарк

город строительство технологии

15:27

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Градостроительно-земельная комиссия во главе с Сергеем Собяниным 16 мая приняла решение о создании технопарка на Авиамоторной улице. Проект вынесут на публичные слушания.

Сейчас на месте будущего технопарка стоит склад площадью 12,2 тысячи квадратных метров. Рядом с ним собираются построить еще два корпуса, где разместят центр обработки данных общей площадью 7,3 тысячи квадратных метров.

Ранее ГЗК приняла решение о строительстве ФОКа с бассейном в СВАО. В построенном комплексе смогут заниматься спортом учащиеся близ­лежащих образовательных учреждений – колледжа дизайна и декоративного искусства МГХПА имени Строганова и школы "Марьина Роща" имени Орлова.

На сегодняшний день в Москве открыты 34 технопарка, в которых работают около двух тысяч резидентов. Вместе они создают инновационный кластер Москвы. Столичные технопарки работают по десяти основным направлениям.

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город строительство технологии

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