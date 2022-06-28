Собянин принял решение о поддержке Сообщества потомков московских ополченцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин подписал постановление об оказании поддержки Сообществу потомков московских ополченцев. В текущем году на работу по увековечиванию памяти добровольцев времен Великой Отечественной войны выделят 50 миллионов рублей.

Будучи ранее неформальным объединением, Сообщество потомков московских ополченцев осенью прошлого года оформилось в автономную некоммерческую организацию. На ее базе при поддержке столичных властей планируется проводить различные лекции, конференции, мемориальные мероприятия, поездки по историческим местам.

Кроме того, Сообщество будет заниматься изданием тематических книг, брошюр и путеводителей, проводить исследовательскую работу. Часть выделенных на 2022 год средств направят на развитие школьных музеев, посвященных народному ополчению Москвы.

Осенью прошлого года Сергей Собянин утвердил новую памятную дату – День Московского народного ополчения, который ежегодно будет праздноваться 11 октября. В этот день в 1941 году при попытке прорыва из Вяземского котла погибла почти половина вооруженных формирований ополченцев.

