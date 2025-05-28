Собянин: еще два беспилотника сбиты системой ПВО Минобороны на подлете к Москве

Фото: Минобороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны сбили еще два БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Глава города подчеркнул, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

Ночью в среду, 28 мая, перед Москвой была отражена атака нескольких украинских дронов. Силы ПВО сначала ликвидировали четыре беспилотника, писал Собянин. Позднее он сообщал еще о нескольких.

Столичные аэропорты изменили режим работы. Введенные там меры коснулись запретов на прием и выпуск самолетов.