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Собянин сообщил об уничтожении еще четырех летевших в сторону Москвы БПЛА
Фото: Минобороны РФ
Силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву. Об этом в ночь на среду, 28 мая, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
За ночь на подлете к Москве отражена серия атак украинских беспилотников. Собянин говорил, что ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских дронов.
По этой причине в столичных аэропортах были введены временные ограничения на работу. Меры коснулись запретов на прием и выпуск самолетов.