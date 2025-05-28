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02:28

Происшествия

Собянин сообщил об уничтожении еще четырех летевших в сторону Москвы БПЛА

Фото: Минобороны РФ

Силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву. Об этом в ночь на среду, 28 мая, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

За ночь на подлете к Москве отражена серия атак украинских беспилотников. Собянин говорил, что ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских дронов.

По этой причине в столичных аэропортах были введены временные ограничения на работу. Меры коснулись запретов на прием и выпуск самолетов.

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