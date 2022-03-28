Собянин сообщил о завершении этапа капремонта конечных станций автобусных маршрутов

13:21
Фото: vk.com/mossobyanin
В Москве завершился масштабный этап работ по капитальному ремонту конечных станций автобусных маршрутов, сообщил Сергей Собянин.
"Улучшаем условия труда водителей автобусов и электробусов. Завершили масштабный этап по капремонту конечных станций маршрутов. За прошлый год отремонтировали 59 конечных станций, построили 11 быстровозводимых и два капитальных здания в разных частях Москвы", – написал мэр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Собянин отметил, что в ближайшее время специалисты проведут ремонт еще 36 станций, а также построят девять новых. Благодаря этой работе порядка четырех тысяч водителей Мосгортранса и еще около тысячи водителей коммерческих перевозчиков ежедневно пользуются удобствами обновленных станций.
"Они позволяют увеличить количество рейсов на маршруте до 10% и уменьшить интервалы движения, исключив перепробеги. У водителей есть возможность комфортно отдохнуть и перекусить", – добавил Собянин.
Ранее сообщалось, что в ТиНАО построили парк на 100 автобусов большого класса и 200 электробусов. На участке расположились производственный и административно-бытовой корпуса, склад с гаражом, контрольно-технический пункт и ряд объектов инженерной инфраструктуры. Для заправки транспорта была построена автозаправочная станция и зарядные станции.
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