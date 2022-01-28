Почти 60 столичных производств получили субсидии в прошлом году

16:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Субсидии на сумму более 600 миллионов рублей получили 57 столичных производств в прошлом году, рассказал Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Налоговые льготы, займы и субсидии помогают предприятиям обновлять производственные площадки, открывать новые линии по выпуску продукции", – написал мэр, отметив, что субсидии помогли расширить ассортимент и запустить производство продуктов для здорового питания.
Собянин уточнил, что Щербинский лифтостроительный завод компенсировал часть расходов на лизинг новых станков, а компания "Новапродукт АГ" получила 5,7 миллиона рублей на модернизацию.
Узнать условия получения поддержки и подать заявку можно на инвестиционном портале Москвы.
Ранее сообщалось, что обороты малого и среднего бизнеса столицы в 2021 году составили 3,2 триллиона рублей, что на 41% больше показателя 2020 года. При этом рекордным месяцем для бизнеса стал сентябрь 2021 года, тогда оборот достиг 356 миллиардов рублей.
57 столичных производств получили субсидии более чем на 600 млн рублей в 2021 г – Собянин
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