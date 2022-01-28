Почти 60 столичных производств получили субсидии в прошлом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Субсидии на сумму более 600 миллионов рублей получили 57 столичных производств в прошлом году, рассказал Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Налоговые льготы, займы и субсидии помогают предприятиям обновлять производственные площадки, открывать новые линии по выпуску продукции", – написал мэр, отметив, что субсидии помогли расширить ассортимент и запустить производство продуктов для здорового питания.

Собянин уточнил, что Щербинский лифтостроительный завод компенсировал часть расходов на лизинг новых станков, а компания "Новапродукт АГ" получила 5,7 миллиона рублей на модернизацию.

Узнать условия получения поддержки и подать заявку можно на инвестиционном портале Москвы.

Ранее сообщалось, что обороты малого и среднего бизнеса столицы в 2021 году составили 3,2 триллиона рублей, что на 41% больше показателя 2020 года. При этом рекордным месяцем для бизнеса стал сентябрь 2021 года, тогда оборот достиг 356 миллиардов рублей.

