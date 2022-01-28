Москва стала одним из самых востребованных городов для предпринимателей

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Москва заняла четвертое место среди городов мира по количеству молодых предпринимателей – победителей и номинантов Forbes 30 Under 30. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

В этот список Forbes входят самые перспективные предприниматели моложе 30 лет, которые добились успеха в различных сферах бизнеса.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в столице сейчас живет 51 победитель и номинант премии. По этому показателю РФ обошла Лос-Анджелес, Чикаго, Торонто, уступив Лондону, Нью-Йорку и Сан-Франциско.

Кроме того, МГУ имени Ломоносова занял седьмое место в мире по количеству учившихся в нем победителей и номинантов премии Forbes 30 Under 30. Московский университет обошел Кембриджский, Колумбийский и Пенсильванский университеты.

"В стенах МГУ образование получали 12% российских победителей и номинантов в Forbes 30 Under 30. Еще 10% из них учились в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ)", – отметил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

При этом Россия стала третьей страной в мире по числу молодых предпринимателей из премии. Их насчитывается 109 человек. Первые места заняли США (428 предпринимателей) и Великобритания (145 предпринимателей).

Согласно данным Bionic, средний возраст молодого российского предпринимателя составляет 25 лет. При этом 33% из них – женщины.

Ранее сообщалось, что обороты малого и среднего бизнеса столицы в 2021 году составили 3,2 триллиона рублей, что на 41% больше показателя 2020 года. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, ежемесячные обороты превышали допандемийный уровень, что подтверждает восстановление сектора после кризиса.

