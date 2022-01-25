Москвичи смогут подать заявку на открытие летнего кафе через mos.ru

14:59
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому подать заявку на открытие летнего кафе можно будет через портал mos.ru с 1 февраля 2022 года.
Кроме того, срок предоставления услуги будет сокращен с 30 до 23 дней. При этом возможность подачи документов в традиционном формате сохранится, а выданные ранее разрешения будут действовать бессрочно.
С 2011 года количество сезонных кафе в столице выросло более чем в 2,5 раза. Тогда их количество составляло 1,3 тысячи, сегодня – около 3,4 тысячи.
Ранее сообщалось, что обороты малого и среднего бизнеса столицы в 2021 году составили 3,2 триллиона рублей, что на 41% больше показателя 2020 года. При этом рекордным месяцем для бизнеса стал сентябрь 2021 года. Тогда оборот достиг 356 миллиардов рублей.
По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, ежемесячные обороты превышали допандемийный уровень, что подтверждает восстановление сектора после кризиса.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: