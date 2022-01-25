Москвичи смогут подать заявку на открытие летнего кафе через mos.ru

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому подать заявку на открытие летнего кафе можно будет через портал mos.ru с 1 февраля 2022 года.

Кроме того, срок предоставления услуги будет сокращен с 30 до 23 дней. При этом возможность подачи документов в традиционном формате сохранится, а выданные ранее разрешения будут действовать бессрочно.

С 2011 года количество сезонных кафе в столице выросло более чем в 2,5 раза. Тогда их количество составляло 1,3 тысячи, сегодня – около 3,4 тысячи.

Ранее сообщалось, что обороты малого и среднего бизнеса столицы в 2021 году составили 3,2 триллиона рублей, что на 41% больше показателя 2020 года. При этом рекордным месяцем для бизнеса стал сентябрь 2021 года. Тогда оборот достиг 356 миллиардов рублей.

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, ежемесячные обороты превышали допандемийный уровень, что подтверждает восстановление сектора после кризиса.

