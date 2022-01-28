Собянин поблагодарил сотрудников МОЭК и Мосэнерго за обеспечение города теплом

15:19
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин поблагодарил сотрудников городских предприятий МОЭК и Мосэнерго за их работу и обеспечение теплом жителей столицы. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По словам мэра, больше 90 лет назад в Москве проложили первый теплопровод длиной всего 14 километров. Он отметил, что сейчас в столице самая протяженная и мощная в мире система теплоснабжения. Город обеспечивают теплом 13 московских ТЭЦ.
"Мы перевели их на природный газ, строим современные парогазовые энергоблоки. На теплопунктах вводим современную онлайн-диспетчеризацию, внедряем умную технологию определения возможных утечек", – отметил мэр.
Он добавил, что за всем этим стоит труд тысяч сотрудников городских предприятий МОЭК и Мосэнерго.
Ранее Собянин провел совместное заседание наблюдательного и попечительского советов Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова. В ходе него мэр поблагодарил коллектив вуза за вклад в борьбу с пандемией коронавируса.
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