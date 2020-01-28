Собянин осмотрел итоги реставрации здания в Хохловском переулке

Сергей Собянин осмотрел итоги реставрации Московской межевой канцелярии, выполненной в рамках программы "1 рубль за 1 квадратный метр". По словам мэра, эта программа играет огромную роль в деле возрождения московской старины.

"Старинное здание XVII века пережило пожар 1812 года, перестройки советского периода, и Москва его чуть не потеряла при пожаре в 2014 году, буквально несколько лет тому назад. Здание и без того было ветхое, находилось в аварийном состоянии. Я хотел поблагодарить инвесторов, которые взялись за реставрацию этого здания, вложили немалые деньги, силы, и мы спасли памятник, к которому имели отношение Лопухины, Долгоруковы, Шереметевы. Действительно уникальный памятник – палаты XVII века, которые были заново раскрыты для города, для горожан. Я думаю, что здание будет еще долго служить Москве", – сказал Собянин.

Мэр напомнил, что реставрация здания проводилась по программе "1 рубль за 1 квадратный метр". Он отметил, что в процессе торгов цена возрастает в среднем в четыре-пять раз. "А есть объекты, которые возрастают в цене до 10 раз. И эту арендную плату арендодатель платит до тех пор, пока он не восстановит памятник: не вложит деньги, пока он не сдаст все работы в соответствии с охранными обязательствами", – сказал мэр.

Он отметил, что был удивлен тому, за какой короткий срок инвесторам удалось отреставрировать здание Московской межевой канцелярии.

"Мы считаем, программа правительства Москвы "1 рубль за 1 квадратный метр" – очень интересная программа для инвесторов. Мы, как инвесторы, оцениваем свои экономические риски, вложения и считаем, что для нас это было интересно. Совместными усилиями правительства Москвы, департамента культурного наследия смогли возродить памятник", – добавил в свою очередь представитель компании-инвестора Мовлид Висаитов.

Объект культурного наследия регионального значения "Московская межевая канцелярия" расположен в Хохловском переулке, доме 10, строении 1. Площадь исторического здания – 1,7 тысячи квадратных метров. По некоторым архивным данным, в XVII веке были возведены палаты, принадлежавшие князьям Лопухиным. Столетие спустя на их месте появилась усадьба с жилым домом и хозяйственными пристройками.

Согласно документальным свидетельствам, с 1738 по 1742 год усадьбой владела княгиня Долгорукова. Наиболее ранний из выявленных архивных планов домовладения относится к 1744 году, когда оно значилось за коллежским асессором Сытиным. Застройка участка на то время включала вытянутые по оси "Север – Юг" двухэтажные каменные палаты прямоугольной формы с пристройкой с южной стороны, где размещалась лестница, а также три малогабаритных деревянных объема.

В 1752 году владение приобрел граф Шереметев, который получил разрешение на устройство в главном усадебном доме церкви во имя Воздвижения Креста Господня. В 1778 году владелицей усадьбы стала княгиня Лобанова-Ростовская.

Архивный план 1782 года фиксирует, что, помимо парадного двора с двухэтажными каменными палатами, в западной части владения был образован хозяйственный двор, а в северной части – обширный сад. Главный усадебный дом особо не изменился: к 1782 году небольшую пристройку получило крыльцо со стороны западного фасада.

В 1802 году усадьбу выкупило государство для размещения Межевой канцелярии, которая занимала его вплоть до 1917 года. Во время Московского пожара 1812 года застройка усадьбы серьезно не пострадала. В послепожарный период планировочная структура главного дома, где располагались Межевая канцелярия и губернская чертежная, была приспособлена к его новой функции. Именно тогда со стороны главного фасада углы здания были закрыты двумя 2-этажными пристройками – таким образом, объем здания приобрел П-образную форму.

В северной пристройке разместили лестницу, в южной – дополнительные служебные помещения. Сложившаяся структура домовладения не менялась на протяжении всего ХIХ века и начала ХХ столетия. В 1844–1846 годы в усадьбе провели капитальный ремонт усадьбы, при этом фасадное решение главного дома сохранилось.

В 1880-е годы дом, занимаемый Межевой канцелярией, надстроили третьим этажом. Причем южная пристройка осталась двухэтажной. Фасадное решение третьего этажа в целом соответствовало нижним этажам. Планировка несколько отличалась от двух нижних этажей – здесь предполагалось большее количество помещений, связанных между собой длинным коридором.

После Октябрьской революции 1917 года усадьбу в Хохловском переулке национализировали. В советское время там размещались различные учреждения и ведомства. В результате объемно-пространственную композицию усадьбы серьезно исказили: в 1936 году на территории парадного двора выстроили четырехэтажное здание школы. В 1970-е годы у южной границы участка возвели многоэтажный жилой дом. До начала реставрационных работ здание находилось в крайне неудовлетворительном состоянии – в июне 2014 года в результате сильного пожара частично обрушились кровля и верхнее перекрытие дома.

Ранее сообщалось, что с 2013 года в столице сдали 70 объектов по льготной арендной ставке – один рубль за квадратный метр. Общая площадь арендованных по "рублевой программе" объектов составила 73,6 тысячи квадратных метров.

