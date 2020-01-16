По льготной ставке в столице сдали в аренду 70 объектов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 2013 года в столице сдали 70 объектов по льготной арендной ставке один рубль за квадратный метр, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Общая площадь арендованных по "рублевой программе" объектов составила 73,6 тысячи квадратных метров.

Как уточнил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, среди сданных в аренду помещений есть объекты культурного наследия. К примеру, бывшие усадьбы и доходные дома, которые теперь отреставрируют. Часть помещений предназначена для открытия школ и детских садов.

Ефимов напомнил, что с 2012 года в программе "1 рубль за 1 квадратный метр" участвует 27 объектов культурного наследия. Только в прошлом году программа помогла вернуть исторический облик четырем старинным зданиям, еще на семи объектах работы продолжаются.

"Важность программы заключается в том, что все памятники, участвующие в ней, находятся в аварийном состоянии, то есть инвесторы видят их потенциал, а саму программу находят полезной. Каждый такой отреставрированный дом – это не только уникальное здание, но и пространство, которое вновь вливается в жизнь нашего города", – заявил заммэра.

Программа призвана привлечь инвесторов к реставрации памятников архитектуры. Победитель открытых торгов в течение пяти лет должен привести памятник в порядок, после чего сможет претендовать на льготную арендную ставку на срок до 49 лет.

Глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев рассказал, что за семь лет на образовательные учреждения и памятники архитектуры по льготной арендной ставке претендовали 255 инвесторов. Средняя конкуренция составляет 4–5 участников на лот. Если же речь идет об объекте культурного наследия, здесь на лот претендуют семь человек.

Ранее сообщалось, что в Москве отреставрируют здание богадельни Бугровых в Рогожской слободе. Также департамент культурного наследия поручил разработать проект реставрации здания Товарищества российско-американской резиновой мануфактуры "Треугольник".

С 2010 года количество памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, снизилось более чем в пять раз. Доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66% до 94%.

