По льготной ставке в столице сдали в аренду 70 объектов

07:59
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
С 2013 года в столице сдали 70 объектов по льготной арендной ставке один рубль за квадратный метр, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Общая площадь арендованных по "рублевой программе" объектов составила 73,6 тысячи квадратных метров.
Как уточнил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, среди сданных в аренду помещений есть объекты культурного наследия. К примеру, бывшие усадьбы и доходные дома, которые теперь отреставрируют. Часть помещений предназначена для открытия школ и детских садов.
Ефимов напомнил, что с 2012 года в программе "1 рубль за 1 квадратный метр" участвует 27 объектов культурного наследия. Только в прошлом году программа помогла вернуть исторический облик четырем старинным зданиям, еще на семи объектах работы продолжаются.
"Важность программы заключается в том, что все памятники, участвующие в ней, находятся в аварийном состоянии, то есть инвесторы видят их потенциал, а саму программу находят полезной. Каждый такой отреставрированный дом – это не только уникальное здание, но и пространство, которое вновь вливается в жизнь нашего города", – заявил заммэра.
Программа призвана привлечь инвесторов к реставрации памятников архитектуры. Победитель открытых торгов в течение пяти лет должен привести памятник в порядок, после чего сможет претендовать на льготную арендную ставку на срок до 49 лет.
Глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев рассказал, что за семь лет на образовательные учреждения и памятники архитектуры по льготной арендной ставке претендовали 255 инвесторов. Средняя конкуренция составляет 4–5 участников на лот. Если же речь идет об объекте культурного наследия, здесь на лот претендуют семь человек.
Ранее сообщалось, что в Москве отреставрируют здание богадельни Бугровых в Рогожской слободе. Также департамент культурного наследия поручил разработать проект реставрации здания Товарищества российско-американской резиновой мануфактуры "Треугольник".
С 2010 года количество памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, снизилось более чем в пять раз. Доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66% до 94%.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: