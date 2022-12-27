Собянин пожелал москвичам в новом году уверенности в завтрашнем дне

"Интервью": Сергей Собянин рассказал о горнолыжном комплексе "Воробьевы горы"

Сергей Собянин пожелал жителям Москвы в новом году уверенности в завтрашнем дне и в том, что столица преодолеет все сложности и проблемы. Об этом он заявил в интервью Москве 24.

"Конечно, впереди праздники, этим нужно воспользоваться, чтобы было хорошее настроение, чтобы поздравить родных и близких, улыбнуться им, согреть душу своих родных", – сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что Новый год – семейный праздник, поэтому его нужно отпраздновать так же, как и в предыдущие десятилетия.

Ранее Собянин рассказал, что Москва проведет специальную праздничную программу для участников СВО и их родственников. В частности, традиционную "Елку Мэра" посетят 42 тысячи детей, включая жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Родственникам участников спецоперации пообещали предоставить бесплатные билеты на каток на ВДНХ.



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