15:52
Фото: https://vk.com/mossobyanin/Сергей Собянин
Сергей Собянин поздравил столичных спасателей с профессиональным праздником. Поздравление размещено на странице мэра "ВКонтакте".
"Поздравляю с профессиональным праздником всех столичных спасателей! Среди них – пожарные, спасатели, кинологи, сотрудники Московского авиацентра и столичного управления МЧС России", – заявил мэр.
Собянин поблагодарил их от лица всех москвичей за храбрость, самоотверженный труд и спасенные жизни. Мэр отметил, что для работы спасателем важны взаимная поддержка, дружба и семейная атмосфера.
Владимир Путин также поблагодарил сотрудников МЧС за достойное выполнение своих обязанностей, защищая жизни и здоровье граждан страны. Президент подчеркнул, что эту работу выбирают только люди особой закалки, внутренней твердости и дисциплины.
"Хочу сказать самые добрые слова ветеранам ведомства и, конечно, поблагодарить весь коллектив МЧС России за результативную работу в текущем году. Сложнейшая благородная задача, которую вы сейчас решаете, – организация гуманитарной помощи жителям Нагорного Карабаха", – заявил Путин.
Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, отметил, что за 30 лет благодаря сотрудникам МЧС спасательные операции были проведены не только внутри страны, но и за ее пределами. Он подчеркнул, что спасатели всегда находятся на передовой.
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