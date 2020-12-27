Фото: https://vk.com/mossobyanin/Сергей Собянин

Сергей Собянин поздравил столичных спасателей с профессиональным праздником. Поздравление размещено на странице мэра "ВКонтакте".

"Поздравляю с профессиональным праздником всех столичных спасателей! Среди них – пожарные, спасатели, кинологи, сотрудники Московского авиацентра и столичного управления МЧС России", – заявил мэр.

Собянин поблагодарил их от лица всех москвичей за храбрость, самоотверженный труд и спасенные жизни. Мэр отметил, что для работы спасателем важны взаимная поддержка, дружба и семейная атмосфера.

Владимир Путин также поблагодарил сотрудников МЧС за достойное выполнение своих обязанностей, защищая жизни и здоровье граждан страны. Президент подчеркнул, что эту работу выбирают только люди особой закалки, внутренней твердости и дисциплины.

"Хочу сказать самые добрые слова ветеранам ведомства и, конечно, поблагодарить весь коллектив МЧС России за результативную работу в текущем году. Сложнейшая благородная задача, которую вы сейчас решаете, – организация гуманитарной помощи жителям Нагорного Карабаха", – заявил Путин.

Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, отметил, что за 30 лет благодаря сотрудникам МЧС спасательные операции были проведены не только внутри страны, но и за ее пределами. Он подчеркнул, что спасатели всегда находятся на передовой.

