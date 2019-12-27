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Город

13:45

Собянин назвал 2019 год самым удачным для Москвы за последние 5-10 лет

мэр Москвы Сергей Собянин город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин назвал 2019 год наиболее удачным для города за последние 5-10 лет, поскольку инвестиции в экономику столицы достигли почти 3 триллионов рублей.

"Уходящий год для Москвы очень удачный. Я бы сказал, самый удачный за последние 5, а то и 10 лет. Много говорим о кризисе, о проблемах, но тем не менее большинство показателей экономики Москвы позитивны. Это же касается инвестиций", – отметил глава города в интервью телеканалу Россия 24.

В нынешнем году инвестиции в городскую экономику выросли на 11%. Инвесторы вкладывают деньги в недвижимость, оборудование, технику и программное обеспечение. "Это не какие-то мифические вложения в чьи-то акции, а вложения реальные в реальную нашу с вами жизнь – это очень важный фактор", – заключил мэр.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что безработица в Москве не растет и остается на том же уровне, что и в 2010 году. В настоящее время зарегистрированная безработица составляет 0,3-0,5%. Он напомнил, что за последние годы в городе создано полтора миллиона новых рабочих мест.

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