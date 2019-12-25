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Москва 24

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Город

13:56

Мосгордума приняла закон об исполнении бюджета города за 2018 год

город экономика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мосгордума приняла закон об исполнении бюджета города за минувший год. Его расходная часть была исполнена на 97,3% от плановых значений. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнил спикер столичного парламента Алексей Шапошников, объем расходов в 2018 году превысил 2,3 триллиона рублей. Почти вся эта сумма была направлена на реализацию федеральных программ. На 3% выросли расходы по социальным направлениям. Доходы бюджета в 2018 году планировались на уровне свыше 2,1 триллиона рублей.

"С финансовой точки зрения 2018 год был особенным для Москвы. Столица принимала чемпионат мира по футболу. По причине высокого уровня организации спортивных соревнований некоторые статьи расходной части бюджета были выполнены с небольшим превышением", – отметил председатель Мосгордумы.

В минувшем году в столице вырос объем внутреннего валового продукта, уменьшилось число безработных и отмечался рост среднемесячных доходов граждан. По сравнению с 2017 годом поступления в бюджет города увеличились на 13%. В минувшем году Москва заработала на 61,5 миллиарда рублей больше, чем потратила, заключил Шапошников.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что безработица в Москве не растет и остается на том же уровне, что и в 2010 году. В настоящее время зарегистрированная безработица составляет 0,3-0,5%. Он напомнил, что за последние годы в городе создано полтора миллиона новых рабочих мест.

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