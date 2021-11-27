Собянин рассказал об открытии рядом со столичными библиотеками пространств для творчества

Фото: vk.com/mossobyanin

В Москве рядом с библиотеками открываются пространства для общения и творчества. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" мэр столицы Сергей Собянин.

Он рассказал, что возле Центральной деловой библиотеки возвели литературный сквер, где оборудовали полки для обмена книгами и сцену для книжных фестивалей.

"В сквере у библиотеки имени. Ахматовой поставили садовые диваны, развивающие площадки для детей и сцену. Рядом с библиотекой имени Пришвина в Северном – игровой городок в виде стопки книг и читальный зал на свежем воздухе", – написал Собянин.

Ранее Собянин подвел первые итоги применения в поликлиниках Москвы цифровой системы, которая помогает врачам с постановкой диагнозов пациентам. Он уточнил, что с помощью цифровой системы московские врачи поставили уже 2,6 миллиона диагнозов. Кроме того, искусственный интеллект помогает автоматически предлагать врачам исследования для пациентов.

