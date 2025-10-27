Собянин: средства ПВО сбили еще один БПЛА, летевший к Москве

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО ликвидировали еще один украинский БПЛА, летевший на Москву, в ночь на понедельник, 27 октября. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Москва подверглась атаке украинских БПЛА вечером воскресенья, 26 октября. По информации Собянина, на данный момент всего силы ПВО уничтожили 30 украинских дронов.

Также на фоне сообщений об атаке БПЛА были введены ограничения в аэропорту Жуковский. Воздушная гавань временно не принимает и не выпускает гражданские самолеты.