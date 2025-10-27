Собянин: еще три БПЛА, летевших к Москве, нейтрализованы ПВО

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО уничтожили еще три украинских БПЛА, летевший на Москву в ночь на понедельник, 27 октября. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Москва подверглась атаке украинских БПЛА вечером воскресенья, 26 октября. По информации Собянина, на данный момент всего силы ПВО ликвидировали 19 дронов.

Также на фоне сообщений об атаке БПЛА была приостановлена работа аэропорта Жуковский. Авиагавань временно не принимает и не выпускает самолеты.