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Сергей Собянин поздравил воспитателей с профессиональным праздником. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Мэр напомнил, что в Москве работают свыше 30 тысяч воспитателей, их помощников, дефектологов, психологов и логопедов. Он поблагодарил их за заботу о детях.

"Сегодня один из самых душевных праздников – День воспитателя. Огромное спасибо, что вы заботитесь о малышах, пока родители на работе, помогаете детям сделать первые шаги в жизни, учите дружить. Это сложная и благородная работа!" – подчеркнул градоначальник.

Ранее Сергей Собянин рассказал о радикальном улучшении ситуации с подростковым травматизмом на дорогах. Он отметил, что с 20 сентября в Москве и других регионах страны проходила Всероссийская неделя безопасности дорожного движения. В этом году особое внимание уделялось снижению дорожного травматизма детей и подростков.

По словам мэра, за последние 10 лет ситуация с дорожным травматизмом несовершеннолетних в столице стала существенно лучше. За данный период число детей, погибших в ДТП, снизилось в четыре раза – с 12 человек до 3. Количество несовершеннолетних, пострадавших в результате аварий, уменьшилось на 40%. В 2010 году травмы в ДТП получили 1 043 ребенка, а в 2020 году – 634.

Собянин подчеркнул, что сейчас столица является самым безопасным регионом в плане дорожного травматизма. Добиться этого в первую очередь помогает наведение порядка на дорогах.