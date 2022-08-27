Собянин поручил продолжить разработку системы выявления наследственной онкологии

Фото: телеграм-канал “Мэр Москвы Сергей Собянин’’

Московское правительство выделило грант городской клинической онкологической больнице (ГКОБ) № 1 на продолжение исследований по внедрению в практику инновационных методов лечения онкологических заболеваний, которые обусловлены наследственными опухолевыми синдромами. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

"Научное исследование генетических мутаций у больных с выявленным впервые злокачественным новообразованием молочной железы, раком яичника и колоректальным раком проводится в Москве с февраля 2021 года. В него также включены родственники пациентов, у которых по результатам онкогенетического исследования выявлен наследственный опухолевый синдром, то есть вероятность возникновения онкологического заболевания", – говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что в исследовании принимают участие шесть онкологических центров столицы: городская клиническая онкологическая больница № 1, Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова, Московская городская онкологическая больница № 62, городская клиническая больница имени С.П. Боткина, Московский многопрофильный клинический центр "Коммунарка" и городская клиническая больница имени Д.Д. Плетнева.

Ранее Собянин оценил ход строительства лечебно-диагностического комплекса при Московском клиническом научном центре имени Логинова. По словам мэра, все работы планируется завершить до конца текущего года.

Новый лечебный комплекс будет рассчитан на 570 коек, из которых 422 предназначены для круглосуточного стационара. В нем пациенты с наиболее сложными онкологическими заболеваниями смогут получать всю необходимую помощь, пройти реабилитацию. Благодаря современному оборудованию в комплексе смогут проводить лучевую терапию, которая раннее там не выполнялась.

