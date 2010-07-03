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11:28

Строящуюся Коммунарскую линию метро продлят до Троицка

мэр Москвы Сергей Собянин транспорт метро город

11:28

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин рассказал о планах продления Коммунарской линии метро в Троицк. Об этом мэр написал в блоге на своем персональном сайте.

"Впереди – общественное обсуждение проекта, взвешивание всех плюсов и минусов, выбор окончательного варианта прохождения трассы метро. Приглашаю заинтересованных москвичей высказывать свое мнение", – отметил градоначальник.

Уточняется, что линия длиной 14,6 километра пройдет вдоль Калужского шоссе от станции "Столбово" до Троицка. Всего планируется открыть шесть станций с рабочими названиями "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Десеновское", "Ватутинки" и "Троицк". Рядом с каждой создадут подъездные дороги и перехватывающие парковки.

По словам Собянина, новая ветка станет фактическим дублером южных участков Сокольнической и Калужско-Рижской линий. Таким образом, станция "Теплый Стан" больше не будет главным пересадочным узлом для жителей ТиНАО, а на Калужском шоссе, Ленинском проспектом и Профсоюзной улице станет свободнее. При этом параллельно с веткой до Троицка начнут строительство подземки в большие столичные районы, которые пока не обслуживаются метро, – это Северный, Лианозово, Внуково и Бирюлево.

"С 2011 года в Москве построили 81 новую станцию метро, а через пять-семь лет в непосредственной близости от станций метро будут жить больше 95% москвичей" – подытожил мэр города.

Ранее глава городского департамента строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в разных районах Москвы до конца 2027 года планируют построить более 70 станций и около 185 километров линий метро – с 2018-го по 2021 год в бюджете столицы на это заложено 723,5 миллиарда рублей. В частности, до конца 2023 года будут созданы 119 километров линий метро, а также 47 станций и пять электродепо для ремонта и обслуживания составов.

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