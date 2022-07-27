Собянин поздравил коллектив Мосэнерго со 135-летием предприятия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин в ходе посещения ТЭЦ на юге столицы поздравил коллектив Мосэнерго со 135-летием организации.

По его словам, это одно из старейших предприятий отрасли и крупнейшее в мире предприятие по выработке тепла. Также мэр подчеркнул, что, несмотря на возраст, это одна из самых современных и надежных энергетических организаций.

"Большие работы проводятся по модернизации мощностей, по улучшению экологии, по автоматизации процессов управления. От имени москвичей выражаю благодарность коллективу Мосэнерго, поздравляю с юбилеем и надеюсь, что и впредь своим профессионализмом, трудом вы будете обеспечивать надежное снабжение теплом, электроэнергией Москву, в каждом доме, в каждой квартире будут надежно обеспечены москвичи и теплом, и светом. Спасибо вам большое", – сказал Собянин.

Все подготовительные работы к предстоящему отопительному сезону идут по графику и должны завершиться до 1 сентября 2022 года. Мэр рассказал, что в самый пик лета идет и самая активная фаза подготовки города к осенне-зимнему периоду. Подготавливается жилой фонд и фонд капитальных строений – это около 70 тысяч объектов, десятки тысяч сетей, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и газовое хозяйство.

Мосэнерго является крупнейшей территориальной генерирующей компанией России, которая объединяет 15 электростанций, а также районные и квартальные тепловые станции.

Официальной датой основания компании считается 31 июля 1887 года. В этот день правление петербургского "Общества электрического освещения" одобрило контракт на устройство электрического освещения пассажа Постниковой на Тверской улице в Москве. Сейчас в этом здании расположен Театр имени Ермоловой.

В компании работают порядка восьми тысяч человек. Мосэнерго производит 6% всей вырабатываемой в стране электроэнергии, поставляет более 50% электроэнергии, потребляемой Московским регионом, и обеспечивает 90% потребностей Москвы в тепловой энергии.

Ранее Собянин назвал ЖКХ важнейшей отраслью, от которой зависит повседневная жизнь Москвы. В связи с этим власти приняли меры поддержки жилищно-коммунального хозяйства города.

По словам мэра, для обслуживания жилого фонда и дорожного хозяйства столичные власти сформировали мощные бюджетные учреждения "Автомобильные дороги" и "Жилищник", оснащенные техникой и укомплектованные персоналом.

Собянин отметил, что несмотря на то, что комплекс городского хозяйства Москвы находится в неплохой форме, в этой отрасли есть вопросы, которые надо решать, чтобы обеспечить нормальную работу предприятий и реализацию планов развития.

В связи с этим власти решили, что крупные городские организации, такие как Мосэнерго, Мосводоканал, Гормост, Мослифт, МОЭК, МОСГАЗ, Мосводосток, ОЭК, "Автомобильные дороги", "Россети Московский регион", сформируют долгосрочные заказы для отечественных предприятий на выпуск широкой линейки продукции, потребляемой в ЖКХ. Тем самым сократится импорт и окажется помощь отечественному машиностроению и строительной индустрии.