Собянин назвал заслугой москвичей включение столицы в топ городов по борьбе с COVID-19

20:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин назвал заслугой москвичей попадание столицы в рейтинг лучших мегаполисов по эффективности борьбы с пандемией COVID-19. Об этом он написал на странице в социальной сети.
"Приятно оказаться на второй строчке в рейтинге глобальных мегаполисов по эффективности борьбы с пандемией. Хочу сказать, что это заслуга всех москвичей", – заявил градоначальник.
Собянин подчеркнул, что управлять городом без поддержки жителей было бы сложно. Указав на это, мэр Москвы поблагодарил горожан.
Москва заняла второе место в рейтинге 19 мегаполисов мира по эффективности действий их властей с точки зрения борьбы с пандемией. К такому выводу пришли эксперты НИУ ВШЭ. В топ также были включены Сингапур, Шанхай, Сеул и Пекин.
За последние сутки в Москве выявлено 3 105 новых случаев коронавируса, госпитализирован 971 человек. За тот же период в столице еще 2 886 пациентов вылечились от COVID-19.
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