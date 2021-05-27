Собянин назвал заслугой москвичей включение столицы в топ городов по борьбе с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин назвал заслугой москвичей попадание столицы в рейтинг лучших мегаполисов по эффективности борьбы с пандемией COVID-19. Об этом он написал на странице в социальной сети.

"Приятно оказаться на второй строчке в рейтинге глобальных мегаполисов по эффективности борьбы с пандемией. Хочу сказать, что это заслуга всех москвичей", – заявил градоначальник.

Собянин подчеркнул, что управлять городом без поддержки жителей было бы сложно. Указав на это, мэр Москвы поблагодарил горожан.

Москва заняла второе место в рейтинге 19 мегаполисов мира по эффективности действий их властей с точки зрения борьбы с пандемией. К такому выводу пришли эксперты НИУ ВШЭ. В топ также были включены Сингапур, Шанхай, Сеул и Пекин.

За последние сутки в Москве выявлено 3 105 новых случаев коронавируса, госпитализирован 971 человек. За тот же период в столице еще 2 886 пациентов вылечились от COVID-19.