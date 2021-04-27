Футбольный "Кубок Легенд им Константина Еременко" пройдет во Дворце гимнастики в Лужниках

13:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин поручил выделить денежные средства для оказания содействия в проведении "Кубка легенд имени Константина Еременко" по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
"Правительство Москвы окажет содействие в проведении в 2021 года "Кубка легенд имени Константина Еременко". Постановление о выделении средств из резервного фонда на эти цели подписал мэр Москвы Сергей Собянин", – говорится в материале.
Уточняется, что ежегодный международный футбольный турнир ветеранов (старше 35 лет) пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в "Лужниках" в сентябре текущего года.
"Первый такой турнир состоялся в 2009 году в ледовом дворце "Мегаспорт". С 2010 года мероприятие проводится при поддержке правительства Москвы", – уточнили в пресс-службе.
Кубку легенд присвоено имя одного из лидеров сборной России и звезды мирового мини-футбола Константина Еременко, скончавшегося в 2010 году в возрасте 39 лет.
C прошлого года в турнире принимают участие семь национальных команд и сборная звезд. Методом жеребьевки они разбиваются на две группы. После группового этапа проходит четыре игры, определяющие обладателей призовых мест.
Ранее сообщалось, что в международном выставочном центре "Крокус Экспо" состоится 25-й, юбилейный танцевальный турнир "Кубок ЦСКА "Вальс Победы".
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