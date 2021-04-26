Турнир по латиноамериканским и спортивно-бальным танцам пройдет в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В международном выставочном центре "Крокус Экспо" состоится 25-й, юбилейный танцевальный турнир "Кубок ЦСКА "Вальс Победы".

Пройдет он с 1 по 3 мая. Чемпионы мира и Европы, абсолютные чемпионы России сразятся в программах бальных и латиноамериканских танцев, куда войдут ча-ча-ча, пасодобль, самба и лиричная румба.

Судьями будут самые компетентные представители разнообразных танцевальных направлений. В финале зрителей и болельщиков ждет яркое танцевальное шоу.

Организатор "Вальса Победы" Виктория Кокоулина рассказала, что из-за карантина в 2020 году пришлось пропустить юбилейный турнир. В связи с этим круглую дату отметят в этом году.

"На протяжении четырех месяцев ведется активная подготовка организаторами этого события. Вложено немало сил и эмоций, реализовано множество задумок, наша команда работает как один большой и слаженный механизм. Кроме того, нам очень важно, что турнир проходит в приближенные к Дню Победы даты", – рассказала она.

В рамках турнира пройдет акция "Дети войны", благодаря которой потомки участников ВОВ смогут также выйти на паркет, заявить о себе и посвятить свой танцевальный номер предкам-героям.

Турнир станет одним из самых крупных соревнований в рамках Всемирной танцевальной олимпиады, которая в прошлом году вошла в Книгу рекордов России как мероприятие, собравшее наибольшее число танцоров со всего мира.

Ранее сообщалось, что парки столицы приглашают горожан на бесплатные занятия танцами. Профессионалы и любители могут улучшить и приобрести навыки в исполнении танго и вальса, ча-ча-ча, румбы, зумбы и сальсы.

Занятия проходят в 10 парках Москвы. Актуальное расписание тренировок можно найти на их официальных сайтах. На некоторые занятия необходима предварительная регистрация. При плохой погоде мастер-классы могут отменить, отмечают в пресс-службе Мосгорпарка.