Первый корпус Инновационного центра электроники сдали в Зеленограде – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Строители сдали в Зеленограде первый корпус Инновационного центра электроники, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, на площадке "МИЭТ" особой экономической зоны "Технополис Москва" заработают производство электронных модулей и радиоэлектронной аппаратуры, а также экспериментальный и опытный цеха, которые позволят максимально оперативно тестировать и внедрять все новые разработки.



Строительство второго корпуса центра планируется завершить осенью 2024 года. Собянин отметил, что на другой площадке ОЭЗ в Зеленограде – "Алабушево" – строят комплекс по производству микроэлектроники.

На сегодняшний день на территории ОЭЗ "Технополис Москва" работают более 200 предприятий, из них около 90 – в статусе резидента. Они получают дополнительную поддержку от города. В частности, на 10 лет освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них составляет всего 2%. Также они имеют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия.



Помимо этого, в ОЭЗ "Технополис Москва" действует режим свободной таможенной зоны.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что на площадках особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" в Зеленограде построят более 200 тысяч квадратных метров недвижимости. Завершить возведение площадок "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ" и "Ангстрем" планируется в течение двух лет.

Сергей Собянин сообщил, что компании особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" создадут в столице более 5 тысяч новых рабочих мест.

В развитие производств компании планируют инвестировать около 50 миллиардов рублей. Предприятия осуществляют детальность в сфере фармацевтики, создают медицинское оборудование, беспилотные авиационные системы и конденсаторы.

Собянин: новые компании ОЭЗ "Технополис "Москва" создадут более пяти тыс рабочих мест

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