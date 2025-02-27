Сергей Собянин открыл Культурный центр "Москвич" после реконструкции

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции Культурный центр "Москвич" на Волгоградском проспекте. После проведенных работ пропускная способность учреждения увеличилась в два раза, заявил мэр столицы.

"Историческая территория АЗЛК огромная и переживает сейчас второе рождение. На этой территории возобновил свою работу завод "Москвич" по выпуску современных машин. Создана особая экономическая зона "Технополис "Москва", в которой работают тысячи людей, десятки предприятий высокотехнологичных", – сказал он.

Собянин выразил надежду на то, что москвичам понравятся новые возможности, технологии и оборудование центра. По словам градоначальника, после реконструкции посетители смогут комфортно проводить занятия. Новая сцена теперь обладает высокими технологическими возможностями для проведения самых сложных постановок, указал мэр.

"Так что поздравляю всех со вторым рождением дома культуры "Москвич", – добавил Собянин.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, здание центра "Москвич" было возведено в 1977 году. Его площадь составляет более 18 тысяч "квадратов".

Основная цель реконструкции состояла в обновлении здания после более чем 40 лет интенсивной эксплуатации и формировании комфортных условий для деятельности. В рамках работ специалисты отремонтировали кровлю, обновили фасады, внутренние помещения и инженерные коммуникации, заменили окна и витражные заполнения, а также установили современное оборудование.

Кроме того, была проведена реставрация исторического барельефа, который находится на стене главного фойе на втором этаже учреждения. Он изображает автомобиль "Москвич", луну с гербом СССР и три грации с книгой, арфой и палитрой художника в руках.

После работ у Культурного центра появились четыре зала вместимостью около 1,3 тысячи человек, хореографические и многофункциональные залы, просторные фойе, гримерки, помещения для хранения предметов для постановок, зоны отдыха, гардероб и буфет.

Территорию около здания также привели в порядок. Там сделали комфортное пространство для мероприятий под открытым небом.

Предполагается, что "Москвич" начнет принимать свыше 200 тысяч посетителей ежегодно. Вместе с тем планируется, что в текущем году состоится открытие новых направлений кружков и студий, включая группы в рамках программы "Московское долголетие".

Между тем реставраторы продолжают работать над сохранением культурного наследия Москвы. В частности, планируется привести в порядок 10 объектов на территории усадьбы Валуево. По большинству из них в настоящий период продолжается проектирование. При этом специалисты уже завершили очередной этап комплексной реставрации усадьбы, проведя противоаварийные работы в водонапорной башне XIX века.

