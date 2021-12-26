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15:52

Собянин пригласил москвичей в парки

мэр Москвы город досуг

Фото: vk.com/mossobyanin

Сергей Собянин пригласил москвичей провести выходные в парках. Об этом мэр написал на своей странице в соцсети "Вконтакте".

"В московских парках – сказочное настроение. Морозный воздух, катки, лыжные трассы – все, что нужно для здоровья. Коньки и лыжи можно брать напрокат. Выходите на прогулку", – написал мэр.

Ранее сообщалось, что в парках столицы начали работать 17 катков с естественным покрытием. Самым крупным стал бесплатный каток "Гигант" в парке "Сокольники". Его площадь составляет свыше 16,5 тысячи квадратных метров, в день он может принять до четырех тысяч посетителей.

До этого Собянин заявил об открытии фестиваля "Путешествие в рождество". Мэр сообщил, что фестивальные площадки в Москве будут работать без мастер-классов в связи с неустойчивой эпидемиологической обстановкой. Градоначальник уточнил, что другие объекты – катки, торговля, общепит, елки, украшения, полноценные ярмарки – работать будут.

В парке "Сокольники" открылся бесплатный каток

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