Собянин пригласил москвичей в парки

15:52
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин пригласил москвичей провести выходные в парках. Об этом мэр написал на своей странице в соцсети "Вконтакте".
"В московских парках – сказочное настроение. Морозный воздух, катки, лыжные трассы – все, что нужно для здоровья. Коньки и лыжи можно брать напрокат. Выходите на прогулку", – написал мэр.
Ранее сообщалось, что в парках столицы начали работать 17 катков с естественным покрытием. Самым крупным стал бесплатный каток "Гигант" в парке "Сокольники". Его площадь составляет свыше 16,5 тысячи квадратных метров, в день он может принять до четырех тысяч посетителей.
До этого Собянин заявил об открытии фестиваля "Путешествие в рождество". Мэр сообщил, что фестивальные площадки в Москве будут работать без мастер-классов в связи с неустойчивой эпидемиологической обстановкой. Градоначальник уточнил, что другие объекты – катки, торговля, общепит, елки, украшения, полноценные ярмарки – работать будут.
В парке "Сокольники" открылся бесплатный каток
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