Сергей Собянин открыл верфь для строительства инновационных электросудов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Торжественное открытие новой судостроительной верфи состоялось напротив Южного речного вокзала в столичном районе Нагатинский Затон. Мероприятие прошло с участием Сергея Собянина, первого зампреда правительства России Дениса Мантурова и помощника президента Николая Патрушева.

По словам мэра Москвы, проект был реализован при поддержке Владимира Путина и кабмина. По плану на заводе будут выпускаться передовые электрические суда.

Градоначальник добавил, что в Москве регулярно открываются различные предприятия, но судостроительные заводы не функционировали в столице как минимум последние 50 лет.

"Что произошло за последние годы? За последние годы мы активно развивали общественный транспорт. В основном это электротранспорт. Это метро, Московские центральные диаметры (МЦД), Московское центральное кольцо (МЦК), электробусы, которые активно замещают обычные автобусы. А Москва-река как бы оставалась в стороне от этих трендов", – указал Собянин.

Для решения проблемы было решено возобновить регулярные пассажирские перевозки на реке и запустить первые электрические суда, продолжил глава города. Однако по мере их запуска стало очевидно, что вокруг этих современных судов курсирует множество устаревших катеров, загрязняющих реку. Поэтому возникла необходимость построить еще около 10 новых электросудов.

Вместе с тем мэр напомнил, что за последние годы в мегаполисе были реконструированы Северный и Южный речные вокзалы, а также запущен новый туристический водный маршрут.

"Мы видим, что есть огромная потребность в новых судах. И, конечно, в первую очередь хорошо, чтобы это были электрические суда", – добавил он.

В свою очередь, Мантуров сделал акцент на том, что новая Московская верфь по производству электросудов стала самой современной не только в России, но и в Европе. В связи с этим первый зампред правительства выразил надежду на тиражирование этого опыта по всей стране.

Выступая на открытии, Мантуров подчеркнул, что верфь позволит проектировать и строить суда разных классов не только по заказам Москвы, но и с использованием лизинговых программ, грантов и другой поддержки.

"Отдельное направление, которое активно развивается в целом Москвой и, в частности, здесь получило дополнительный старт на верфи, – это тяговые батареи. Это кооперация вместе с "Росатомом", – продолжил политик.

Мантуров выразил уверенность в сохранении текущей тенденции и расширении компетенций в области создания инновационных, современных и автоматизированных предприятий. Он также подчеркнул, что открытие новых предприятий будет происходить неоднократно.

Патрушев же в своей речи указал на актуальность номенклатуры судов, которые будут производить на Московской верфи. По его словам, данное предприятие стало образцовым, несмотря на большое количество других заводов.

"И мы заняли очень большую нишу в мире по электросудам. И нам ни в коем случае нельзя здесь уступать", – сказал он, обратив внимание на высокий уровень экологичности и нового производства.

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, строительство столичной верфи стартовало в октябре 2023 года, а завершилось в ноябре 2025-го. Производственный комплекс расположен на территории бывшей коммунальной зоны на Меловом мысе и занимает площадь в 23 тысячи квадратных метров.

Большая территория позволяет организовать производство полного цикла, которое включает в себя работы по резке металла, сварке и сборке корпусов, оснащению и спуску судов на воду, сервисное и техническое обслуживание, а также ремонт выпускаемой продукции.

В состав производственного кластера также вошли площадка для обслуживания флота и пункты отстоя с необходимой зарядной инфраструктурой. Предполагается, что эти объекты обеспечат ежегодное техническое обслуживание и ремонт более 100 электросудов. Причем более 70% оборудования, используемого на верфи, произведено в России.

Вместе с тем в релизе пресс-службы добавляется, что новое предприятие способно выпускать до 40 судов в год. Также там предусмотрена возможность одновременной сборки электросудов различных типов, таких как "Москва 1.0", "Москва 2.0", "Москва 3.0", а также круизных судов "Московское золотое кольцо". Кроме того, на верфи будут производиться беспилотные катера для патрулирования Москвы-реки.

Отдельный участок при строительстве завода был предусмотрен под собственное конструкторское бюро – Центр разработки и проектирования речного электротранспорта, благодаря чему на производстве удалось создать свыше 500 новых рабочих мест.

Подчеркивается, что Московская верфь отвечает самым строгим экологическим стандартам. В частности, на крыше установлены солнечные батареи, которые служат альтернативным источником энергии, а современные системы очистки не допускают попадания отработанной воды в Москву-реку.

В 2027 году на верфи планируется заложить инновационное гибридное круизное судно "Московское золотое кольцо" длиной 110 метров, которое впоследствии будет курсировать по популярному одноименному речному маршруту.

Прогнозируется, что к 2035 году пассажиропоток на этом маршруте увеличится в 2–3 раза. Кроме того, в 2030-м на Москве-реке начнут работать еще 7 маршрутов регулярного речного электротранспорта с 67 новыми судами, а также 11 экскурсионно-прогулочных маршрутов с 42 новыми судами.

В итоге речной флот столицы вырастет до более чем 100 электросудов, созданных на Московской верфи. Таким образом, к 2030 году общее количество поездок на речных судах достигнет 7 миллионов в год, из которых 4 миллиона составят пассажиры регулярных перевозок. Пассажирским движением будет охвачена вся акватория Москвы-реки в пределах города.

Ранее стало известно, что за летний сезон речной навигации по Москве-реке было совершено около 4 миллионов поездок на круизных и прогулочных судах. Таким образом, почти на 10% увеличилось количество всех речных перевозок относительно прошлого года. Несмотря на закрытие летнего сезона, часть прогулочного флота продолжит работу и зимой.

