Москва не будет сокращать инвестиции в соцсферу и развитие из-за пандемии – Собянин

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Власти Москвы не планируют уменьшать бюджетные инвестиции в социальную сферу и развитие из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

"У меня принципиальная позиция, что когда город испытывает сложности с бюджетом или с ростом экономики, то бюджетные инвестиции ни в коем случае нельзя уменьшать, ни в коем случае", – подчеркнул градоначальник.

Он выразил мнение, что при падении экономики нельзя уменьшать региональные инвестиции. Такое положение дел может "затянуть в воронку, из которой не выбраться".

"А если ты наоборот вбрасываешь в экономику дополнительные инвестиционные ресурсы, то ты по спирали начинаешь выходить оттуда, и через какое-то время твои вложения окупаются сторицей, экономика начинает двигаться вперед", – пояснил мэр.

Собянин подчеркнул, что в Москве в период пандемии не уменьшались вложения в реновацию, строительство метро, дорог, обустройство социальной сферы, школ, детских садов и больниц. По этой причине за последние годы в столице не фиксировалось падения инвестиций в основной капитал, считает градоначальник.

"Каждый год растет, даже на фоне пандемии. Потому что бизнес видит, что мы вкладываемся в инфраструктуру, что мы даем фронт работы. Мы про жилье говорили – за период у нас удвоилось строительство жилья. Это же тоже инвестиции. И мы же не даем строить жилье просто так. Идет обустройство территории, создание рабочих мест, строительство школ, детских садов. Это серьезные, фундаментальные инвестиции", – заявил Собянин.

Ранее мэр Москвы сообщил, что экономика города чувствует себя нормально в условиях пандемии. Градоначальник обратил внимание, что экономика столицы уже превысила показатели 2019 года по большинству направлений.