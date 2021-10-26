Незастроенную территорию в Тропарево-Никулине будут комплексно развивать

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии незастроенной территории в Тропарево-Никулине, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии территории в районе Тропарево-Никулино по адресу улица Никулинская, владение 2. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", – указано в заявлении.

Площадь реорганизуемой территории составляет 0,68 гектара. На Никулинской улице планируется возвести многофункциональный центр, магазины, банки и некоторые другие объекты, а также физкультурно-оздоровительный комплекс.

Планируемый срок реализации проекта по развитию территории составляет четыре года. Предполагаемый объем инвестиций в проект – 1,65 миллиарда рублей.

По информации пресс-службы мэра, в рамках реализации программы "Индустриальные кварталы" в Москве создадут порядка 500 тысяч рабочих мест. В то же время городской бюджет пополнят порядка 3 триллионов рублей в виде налоговых поступлений.

Накануне заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о планах на реорганизацию двух участков на территории бывшей промзоны Волгоградский проспект.