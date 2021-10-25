Два участка бывшей промзоны Волгоградский Проспект реорганизуют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Два участка на территории бывшей промзоны Волгоградский Проспект реорганизуют в рамках программы "Индустриальные кварталы", сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, объем инвестиций в развитие территорий составит порядка 200 миллиардов рублей. При этом в городской бюджет поступит около 24 миллиардов рублей в год.
Заммэра рассказал, что сейчас на двух участках бывшей промзоны площадью почти 45 гектаров находятся офисы, склады и автосервисы.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, в свою очередь, уточнил, что там хотят построить более 690 тысяч квадратных метров недвижимости.
"Высокотехнологичные производства разместятся на первом участке бывшей промзоны Волгоградский Проспект и займут 265 тысяч квадратных метров. Более 425 тысяч квадратных метров выделят под общественно-деловую застройку, она появится на обоих участках промзоны на юго-востоке Москвы. Здесь могут построить бизнес-центры, магазины, кафе, банки и спортивные клубы", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.
Ожидается, что развитие территорий бывших промзон даст городу около 500 тысяч рабочих мест и почти 3 триллиона рублей поступлений в бюджет. Общий объем инвестиций составит более 7 триллионов рублей.
Ранее сообщалось, что на территории бывшей промзоны ЗИЛ построят детский сад с необычным фонарем. Каждая группа дошкольников получит собственное помещение со спальными и игровыми комнатами, а во дворе детсада установят теневые навесы, качели, обустроят песочницы и спортивные площадки.
На территории бывшей промзоны Октябрьское поле построят поликлиники, школу и детсады
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