Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил москвичей с успехом на международных школьных олимпиадах. Об этом мэр города написал в своем телеграм-канале.

"Сезон завершился блестяще: на счету наших ребят 39 медалей, в том числе 17 золотых. <...> Ребята, вы настоящий пример для всех школьников. Желаю вам дальнейших успехов", – говорится в публикации.

Как отметил градоначальник, московские школьники показали отличные результаты на олимпиадах по:

биологии;

лингвистике;

математике;

химии;

физике;

информатике;

экономике.

Собянин обратил внимание, что при составлении заданий учитывались мировые образовательные стандарты.

Ранее москвичи стали бесспорными лидерами на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, завоевав 1 317 дипломов. По словам заммэра Анастасии Раковой, результаты являются следствием труда, таланта и целеустремленности, а также вложений педагогов и поддержки родителей. К олимпиаде детей подготовили 230 столичных школ.

Всероссийская олимпиада школьников проводилась в четыре этапа (школьный, муниципальный, региональный и заключительный) по 24 предметам.

