Собянин поздравил школьников из Москвы с победой на Международной олимпиаде по экономике

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил столичных школьников с победой на Международной олимпиаде по экономике.

"Поздравляю, ребята, вы молодцы. Желаю новых успехов. Уверен, ваши знания обязательно пригодятся в будущем", – написал мэр города в своем телеграм-канале.

Места распределились следующим образом:

золото завоевали Андрей Смирнов из школы Центра педагогического мастерства и Антон Бортников из школы "Летово";

серебро взяли Дмитрий Монахов из лицея НИУ ВШЭ и Екатерина Лексина из школы Центра педагогического мастерства.

Ранее москвичи стали бесспорными лидерами на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, завоевав 1 317 дипломов. По словам заммэра Анастасии Раковой, результаты являются следствием труда, таланта и целеустремленности, а также вложений педагогов и поддержки родителей. К олимпиаде детей подготовили 230 столичных школ.

Всероссийская олимпиада школьников проводилась в четыре этапа (школьный, муниципальный, региональный и заключительный) по 24 предметам.