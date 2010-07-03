Сергей Собянин рассказал о благоустройстве улицы Ильинки и прилегающих к ней переулков. О планах по благоустройству мэр столицы написал в своем блоге.
По словам главы города, соседние улицы – Варварка, Никольская и Биржевая площадь – были приведены в порядок в прошлые годы
Собянин отметил, что сейчас предстоит провести работы по благоустройству Ильинки. Так, в первую очередь на Ильинке появятся качественные тротуары, мощеные плиткой. Также, по его словам, на смену подвесному освещению придут исторические фонари.
Около дома № 15, где ранее стоял храм Николы "Большой Крест", появится сквер, где горожане смогут провести свое время.
Также два небольших парка будут обновлены в Никитниковом и Ипатьевском переулках. Мэр отметил, что после благоустройства на Ильинке сохранится движение машин. Но в тоже время сама улица и прилегающие переулки станут гораздо удобнее для пешеходов.
Ранее Собянин рассказал о благоустройстве промзоны Братцево. Он отметил, что завершилось благоустройство набережной Головинского канала, построен офисно-торговый центр.
Он также рассказал о строительстве учебно-строительного технопарка, в котором будет около тысячи рабочих мест.
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