Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве улицы Ильинки и прилегающих к ней переулков. О планах по благоустройству мэр столицы написал в своем блоге.

По словам главы города, соседние улицы – Варварка, Никольская и Биржевая площадь – были приведены в порядок в прошлые годы

Собянин отметил, что сейчас предстоит провести работы по благоустройству Ильинки. Так, в первую очередь на Ильинке появятся качественные тротуары, мощеные плиткой. Также, по его словам, на смену подвесному освещению придут исторические фонари.

Около дома № 15, где ранее стоял храм Николы "Большой Крест", появится сквер, где горожане смогут провести свое время.

Также два небольших парка будут обновлены в Никитниковом и Ипатьевском переулках. Мэр отметил, что после благоустройства на Ильинке сохранится движение машин. Но в тоже время сама улица и прилегающие переулки станут гораздо удобнее для пешеходов.

Ранее Собянин рассказал о благоустройстве промзоны Братцево. Он отметил, что завершилось благоустройство набережной Головинского канала, построен офисно-торговый центр.

Он также рассказал о строительстве учебно-строительного технопарка, в котором будет около тысячи рабочих мест.

