Территорию около станции МЦД-1 Рабочий поселок благоустроят до конца года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
Бирюков отметил, что предстоит привести в порядок участок в 14 гектаров и протяженностью 5 километров. В настоящее время рабочие приступили к демонтажу бортового камня и покрытий тротуаров и проезжей части.
Там обустроят тротуары с асфальтобетонным и плиточным покрытием на площади почти 28,5 тысячи квадратных метров, заменят дорожное покрытие на площади более 30 тысяч квадратных метров и установят новый бордюрный камень протяженностью свыше 20 тысяч метров. Также будут отремонтированы 60 смотровых колодцев.
Планируется установить порядка 280 опор освещения и торшеров с энергосберегающими лампами. Появится асфальтобетонная велодорожка протяженностью более четырех километров. Кроме того, предстоит разбить свыше 70 тысяч квадратных метров газонов. Все работы планируют завершить до конца 2019 года.
Ранее сообщалось, что на территории, прилегающей к станции МЦД-1 Сетунь, начались работы по благоустройству. Специалисты приведут в порядок участок в 11 гектаров и протяженностью в 3,3 километра.
Всего в Москве планируют благоустроить территории рядом с 30 платформами первых двух маршрутов МЦД. Около железнодорожных платформ создадут транспортную доступность для горожан и восстановят газоны.
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