Территорию рядом с платформами первых двух маршрутов МЦД благоустроят

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

Благоустройство рядом с 30 платформами первых двух маршрутов МЦД проведут в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления развития рельсовых видов транспорта департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрея Акимова.

Около железнодорожных платформ, которые в дальнейшем войдут в состав диаметров МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск создадут транспортную доступность для горожан и восстановят газоны.

"На данном этапе выявлено порядка 30 платформ в черте города, которые нуждаются в благоустройстве прилегающих территорий", – рассказал Акимов.

Он также добавил, что часть остановок общественного транспорта перенесут к платформам МЦД для удобства пассажиров, у некоторых из них создадут разворотные площадки и пешеходные переходы. При необходимости специалисты проведут капитальный ремонт проезжей части, обустроят парковки и заменят старое освещение на новое.

Проект МЦД подразумевает запуск пяти линий. Первые два диаметра: МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск запустят в конце 2019 и в начале 2020 года. Первую и вторую линию МЦД планируют полностью закончить к 2022 году.

График работы будет выстроен, как в метро, с 5:30 до 1:00. Поезда будут ходить с интервалом пять-шесть минут в часы пик. В будущем также запустят МЦД-3 от Зеленограда до Раменского и МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного.

