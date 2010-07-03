Территорию рядом со станцией МЦД-1 Сетунь благоустроят

На территории, прилегающей к станции МЦД-1 Сетунь, начались работы по благоустройству. Предстоит привести в порядок участок в 11 гектаров и протяженностью в 3,3 километра, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Там обустроят тротуары с асфальтобетонным и плиточным покрытием на площади более 20 тысяч квадратных метров, заменят дорожное покрытие на площади более 30 тысяч квадратных метров и установят новый бордюрный камень протяженностью 16,5 тысячи метров. Также будут отремонтированы 38 смотровых колодцев.
Работы начались с обустройства строительной площадки и стройгородка. Территорию огородили и установили временные знаки, предупреждающие о ремонте. Организованы обходные пути. Сейчас идет демонтаж бортового камня и покрытия на тротуарах и проезжей части.
Для прокладки кабельных линий в траншеях уложат 8,8 тысячи метров полиэтиленовых труб низкого давления и установят шесть кабельных колодцев. Будут установлены почти 190 опор освещения и уличных торшеров с энергосберегающими лампами.
Появится асфальтобетонная велодорожка протяженностью более девяти километров. Кроме того, предстоит разбить более 50 тысяч квадратных метров посевного и 1,4 тысячи метров рулонного газонов.
Первые два диаметра МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск планируют открыть в конце 2019 – начале 2020 года. Всего прорабатываются маршруты пяти диаметров. Работать МЦД будут с 05:30 до 01:00. Интервалы движения составов не будут превышать пяти-шести минут в часы пик.
Станция МЦД-1 Сетунь интегрирована с одноименной станцией Смоленского (Белорусского) направления Московской железной дороги.
Всего в Москве планируют благоустроить территории рядом с 30 платформами первых двух маршрутов МЦД. Около железнодорожных платформ создадут транспортную доступность для горожан и восстановят газоны.
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