Собянин рассказал о благоустройстве промзоны Братцево

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Сергей Собянин сообщил, что уже преображается бывшая промзона Братцево на севере Москвы. Об этом мэр написал на своей странице "ВКонтакте".

"Уже завершилось благоустройство набережной Головинского канала, построен офисно-торговый центр. В этом месяце сдали первое здание учебно-строительного технопарка – в нем будет около 1000 новых рабочих мест", – заявил Собянин.



На севере столицы появится технопарк на 1000 рабочих мест

Ранее сообщалось, что архитектурный совет Москвы одобрил концепцию многофункционального жилого комплекса в районе Филевский парк. Ее разработало бюро Kamen architects.

Комплекс состоит из многосекционных корпусов с модульными фасадами. В нем будет несколько общеобразовательных объектов, поликлиника с многопрофильным оздоровительным центром, спортивный комплекс, подземный паркинг.

