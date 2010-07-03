Спортивный бульвар появится в парке в Капотне

Бульвар для прогулок и занятий спортом появится в парке в Капотне, информирует портал мэра и правительства Москвы.
Спортивная аллея протяженностью около 500 метров протянется вдоль набережной Москвы-реки и будет отличаться удобной инфраструктурой для тренировок и неспешных променадов.
Сообщается, что уже готова площадка для игры в пинг-понг площадью около 600 квадратных метров. В ближайшее время здесь установят пять теннисных столов. На трех площадках для отдыха предусмотрены навесы для защиты от солнца.
Как рассказали в пресс-службе департамента капитального ремонта Москвы, на бульваре завершается устройство площадки для игры в пляжный волейбол. Уже установлено ограждение и насыпан речной песок. В скором времени растянут сетку.
В парке оборудуют площадку для воркаута. На бульваре появится зона с полукруглыми скамейками, где можно будет проводить культурно-массовые мероприятия. Ее площадь составит более 1 тысячи 700 квадратных метров.
В парке также активно обновляют дорожно-тропиночную сеть, делают детские площадки. Планируется привести в порядок уже растущие здесь деревья и кустарники, а осенью высадить новые.
Для комфортных вечерних прогулок установят фонари и архитектурно-художественную подсветку вдоль набережной. Инфраструктуру всего объекта адаптируют для маломобильных граждан.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.