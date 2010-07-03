Спортивный бульвар появится в парке в Капотне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бульвар для прогулок и занятий спортом появится в парке в Капотне, информирует портал мэра и правительства Москвы.

Спортивная аллея протяженностью около 500 метров протянется вдоль набережной Москвы-реки и будет отличаться удобной инфраструктурой для тренировок и неспешных променадов.

Сообщается, что уже готова площадка для игры в пинг-понг площадью около 600 квадратных метров. В ближайшее время здесь установят пять теннисных столов. На трех площадках для отдыха предусмотрены навесы для защиты от солнца.

Как рассказали в пресс-службе департамента капитального ремонта Москвы, на бульваре завершается устройство площадки для игры в пляжный волейбол. Уже установлено ограждение и насыпан речной песок. В скором времени растянут сетку.

В парке оборудуют площадку для воркаута. На бульваре появится зона с полукруглыми скамейками, где можно будет проводить культурно-массовые мероприятия. Ее площадь составит более 1 тысячи 700 квадратных метров.

В парке также активно обновляют дорожно-тропиночную сеть, делают детские площадки. Планируется привести в порядок уже растущие здесь деревья и кустарники, а осенью высадить новые.

Для комфортных вечерних прогулок установят фонари и архитектурно-художественную подсветку вдоль набережной. Инфраструктуру всего объекта адаптируют для маломобильных граждан.